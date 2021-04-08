الصحة تعلن تطعيم العاملين في السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تلقيح كل العاملين في مجال السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، والعاملين بشركات مصر للطيران، إضافة إلى المرشدين بهيئة قناة السويس.أضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أنه تم البدء في تلقيح العاملين في الأنشطة الاقتصادية.وأعلنت وزيرة الصحة والسكان بدء تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، لأنها أحد القطاعات الاقتصادية المهمة للدولة، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.