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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:06 م
سائق بتهمة الإتجار
سائق بتهمة الإتجار
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبويسر.

ترجع أحداث القضية رقم 29651 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث القسم يفيد بالقبض على سائق بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان عن قيام المتهم "ر.م.ا"، سائق، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، وتم إعداد كمين لضبطه، وأثناء تواجده داخل سيارة تم إلقاء القبض عليه بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسيارة في عملية الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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