«الصحة»: مد العمل في مراكز تطعيم كورونا حتى العاشرة مساءً خلال رمضان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أنها قررت مد العمل في مراكز التطعيم بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية حتى العاشرة مساءً خلال شهر رمضان.وأشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا إلى زيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ على مستوى محافظات الجمهورية.يذكر أن منظومة تلقي اللقاح بدأت بـ٤٠ مركزًا ثم تمت زيادتها لـ١٣٩ مركزًا في مارس الماضي.