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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: وصول لقاحات كورونا لـ100 اقتصاد حول العالم بعد 42 يومًا

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:45 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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قالت منظمة الصحة العالمية إن لقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من مائة اقتصاد حول العالم من خلال مرفق "كوفاكس"، الذى تقوده المنظمة، ويهدف للوصول العادل للقاحات كورونا إلى جميع البلدان بعد 42 يوما فقط من أول تسليم لها من خلال المرفق إلى غانا فى 24 فبراير الماضى.

وأشارت المنظمة- فى بيان لها اليوم الخميس فى جنيف- إلى أنه وحتى الآن تم تسليم أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا من الشركات المصنعة فايزر- بيونتك، وأسترازينيكا المنتج فى الهند، بما فى ذلك إلى 61 اقتصادا مؤهلا للحصول على اللقاحات من "كوفاكس" من بين 92 اقتصادا من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.

ولفت البيان إلى أن المرفق يهدف إلى إيصال اللقاحات إلى جميع الاقتصادات التى طلبتها على الرغم من بعض التأخيرات فى عمليات التسليم المخطط لها لشهرى مارس وأبريل.

من جانبه، قال الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن مرفق "كوفاكس" منح العالم أفضل طريقة لضمان طرح اللقاحات الآمنة والفعالة بشكل أسرع وأكثر انصافا لجميع الأشخاص المعرضين للخطر فى كل بلد على الكوكب.

وشدد تادروس على أنه إذا أراد العالم تحقيق هذه الفرصة فإن على البلدان والمنتجين والنظام الدولى أن يتحدوا لإعطاء الأولوية لإمداد اللقاح من خلال المرفق، وأكد مدير عام المنظمة الدولية أن مستقبل العالم يعتمد حرفيا على ذلك.

وقالت المنظمة، وفقا لأحدث توقعات التوريد الخاصة بمرفق كوفاكس، إنه يتوقع تقديم ما لا يقل عن مليارى جرعة من لقاحات كورونا هذا العام مع استمرار المرفق فى تنويع محفظته بشكل أكبر، حيث سيعلن عن اتفاقيات جديدة مع مصنعى اللقاحات فى الوقت المناسب.

وأشارت المنظمة إلى الحاجة لمليارى دولار إضافية فى العام الجارى 2021 لتمويل وتأمين ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة من اللقاحات الممولة من المانحين، ولفتت إلى أن كوفاكس يعمل أيضا على تأمين مصادر إضافية للقاحات فى شكل تقاسم للجرعات من البلدان ذات الدخل المرتفع.

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