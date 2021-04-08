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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تحذيرات عسكرية.. كيف ترد إسرائيل على «الجنائية الدولية» في تحقيقات جرائم الحرب؟

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:58 م
جرائم الحرب
جرائم الحرب
سارة الشلقاني
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قررت إسرائيل، اليوم الخميس، الرد على المحكمة الجنائية الدولية، بشأن فتح الأخيرة تحقيقات ضد تل أبيب بتهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين، وقطاع غزة المحاصر.

ومن المقرر أن ترد تل أبيب على المحكمة الجنائية الدولية، قبل انتهاء مهلة الـ30 يومًا، التي منحتهم لها محكمة لاهاي، منذ 9 مارس الماضي، وحتى 9 أبريل الجاري.

اجتماعات نتنياهو
وعقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعات على مدار اليومين الماضيين، واستمرت أحدها لنحو ساعتين، مع العديد من المسؤولين سواء السياسين أو الأمنيين في حكومته، للاتفاق على الرد الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.

وحضر الاجتماعات كل من بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، وجابي أشكنازي وزير الخارجية، ويآف جالانت ووزير التعليم، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة، أفيحاي ماندلبليت المدعى العام، ومئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، وشارون آفيك المدعي العسكري، وآخرين.

ومن المقرر أن ترسل إسرائيل ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل حلول منتصف الليلة.

تفاصيل رد إسرائيل على محكمة لاهاي
وقررت إسرائيل عدم الاعتراف بسلطة فاتو بنسودا وهي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، وأن تقول، في رسالتها: "موقفنا أنكم لا تملكون سلطة لفتح تحقيقات، ولن نتعاون معكم في هذه الملف"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وابتعدت تل أبيب عن أي احتمال للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ذلك الشأن نظرًا لأنه سيعد اعترافات يسلطتها فتح جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومته ضد الفلسطينيين، منذ يونيو عام 2014، أي قبل عملية «الجرف الصامد» العسكرية ضد قطاع غزة المحاصر.

كواليس اجتماعات إسرائيل بشأن «تحقيقات جرائم الحرب»
وحذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني الاعتراف بصلاحيات المدعي العام هناك بالتحقيق مع إسرائيل.

وأكد مسؤولو الجيش الإسرائيلي أنه إذا عملت تل أبيب على فتح تحقيق ذاتي، فهذا يعني الاعتراف بسلطة المحكمة في لاهاي أيضًا، وبالتالي ستكون إسرائيل ملزمة بتقديم تقرير إليها كل ستة أشهر، بالإضافة إلى تقرير عن حالة التحقيق.

وأشاور إلى أنه كان هناك خيارا ثالثا وهو طلب إسرائيل تأجيل الرد، بسبب الوضع السياسي والمشاركة في جولات حوارية لتشكيل الحكومة، رغم أنه من الأفضل إرسال مثل هذا الطلب قبل إجراء الانتخابات، التي عقدت في 23 مارس الماضي.

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