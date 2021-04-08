أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 0.2% في 24 ساعة

زادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0%، خلال 24 ساعة صباح اليوم الخميس، 0722 بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 9ر30 مليون حالة إصابة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 69ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس الأربعاء.وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 2ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 795 ألفا و492 حالة.وشهدت ولاية أوكلاهوما أكبر عدد من حالات الوفاة المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 1716 شخصا.