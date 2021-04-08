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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: «الجايكا» ساعدت في تطوير منهج التعلم للطفولة المبكرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:37 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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ثمنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى جهود التعاون مع الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

أشارت إلى أن الجايكا ساعدت فى أمور عدة بمجال تطوير منهج التعلم للطفولة المبكرة وتدريب العاملين ومديرى الحضانات والمسيرات، كما تم إنتاج مواد تعليمية مثل دليل أنشطة التعلم من خلال اللعب، إضافة إلى تنظيم جلسات مع أولياء الأمور وأطفالهم عن أهمية القراءة قبل النوم والتدريبات البدنية للأطفال.

أضافت الوزيرة، خلال احتفال وزارة التضامن بتسليم أدوات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا المقدمة من هيئة التعاون الدولي اليابانية إلى ٣٠٠ حضانة فى المحافظات الخمس المستهدفة لمشروع تنمية الطفولة المبكرة، بحضور ماساكي نوكي سفير اليابان، أنه فى إطار التعاون استضافة اليابان الكوادر العاملة فى هذا المجال، لاكتساب الخبرات ومن ثم تدريب الكوادر المحلية، لافتة إلى أن هذا المشروع يعمل على تحسين جودة رعاية الأطفال فى دور الحضانة عن طريق تقديم استراتيجية التعلم من خلال اللعب، وتحسين البيئة الفيزيقية في الحضانات عن طريق أحواض رمل واللعب فى الأركان.

من ناحيته، أشاد ماساكي نوكي، سفير اليابان في مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى اجتماع لجنة تيسير أعمال الشراكة المصرية- اليابانية للتعليم التى شاركتها بها وزيرة التضامن الاجتماعى فى الرابع من إبريل الجارى بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، خاصة فيما يتعلق بمشروع جودة تنمية الطفولة المبكرة.

وقدم المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا هيديكي ماتسوناجا الشكر لوزيرة التضامن، لافتًا إلى التعاون المستمر مع جايكا الذى بدأ منذ فترة طويلة من خلال برنامج المتطوعين اليابانيين الذى تقدمه جايكا لمشاركة الخبرات اليابانية فى مجال الطفولة المبكرة من خلال تقديم مفهوم التعلم من خلال اللعب، والذى تطورفى مشروع جودة تنمية الطفولة المبكرة تحت الشراكة المصرية- اليابانية للتعليم.

وقام الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر يوشيفومي أومورا بتسليم شهادات نقل المعدات الوقائية المقدمة لدور الحضانة فى مختلف المحافظات لوزيرة التضامن الاجتماعى.

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