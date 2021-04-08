هالة زايد تؤكد استقرار معدل إصابات كورونا منذ 6 أسابيع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا مستقر منذ ٦ أسابيع، مشيرة إلى أنه تلاحظ ارتفاع معدل الإصابات بمحافظات الصعيد.وشددت زايد، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.