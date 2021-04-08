ننشر مواعيد جلسة التداول بالبورصة خلال شهر رمضان

قررت إدارة البورصة المصرية أن تبدأ مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا، فيما قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحًا إلى الساعة12 ظهرًا.تكون مواعيد جلسة التداول للاوراق المالية غير المقيدة "سوق الصفقات خارج المقصورة" من الساعة ٩،٣٠ صباحا إلى الساعة الساعة ١،٣٠ ظهرا.