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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تشدد على أهمية تفادي أماكن التجمعات في رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:13 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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شددت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، على ضرورة السير كثيرًا بعد الإفطار، مشددة على أهمية الابتعاد عن الأماكن التي يكثر بها التجمعات، وأشارت إلى أهمية اصطحاب السجادة الخاصة للمسجد في رمضان، محذرة من الزيارات والتجمعات العائلية خلال الشهر الكريم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.

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