رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكاية حسناء جمصة وعشيقها قتلا ثريًا بعد استدراجه لسهرة حمراء

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:07 م
حسناء جمصة
حسناء جمصة
ندى حمدي
طباعة
أحالت محكمة جنايات المنصورة سيدة وعشيقها إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا، لقيامهما بقتل عجوز بعد إيهام المتهمة الأولى له بقضاء سهرة حمراء.

وقررت الدائرة السادسة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري ومحمد سليمان سمره ورامي منصور عباس إحالة المتهمين إلي المفتي وتحديد جلسة 9 يونيو للنطق بالحكم.

قتل وسرقة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن صباح.ع.م، 50 سنة، وأحمد.ع.ا 27 سنة عامل زراعي قاما في يوم 12 يوليو 2019 بقتل المجني عليه (محمد.م.ع) من غير سبق إصرار ولا ترصد حيث قامت المتهمة الأولى برطم رأسه بجدار منزله عدة مرات بعد تخديره، فهشمت رأسه ما أودى بحياته بينما تواجد المتهم الثاني بالقرب من مسرح الواقعة للشد من أزرها، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

الاتهامات
تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال المنصورة الكلية أن تلك الجناية ارتبطت بجنحتين لاحقتين لها وهما أنهما سرقا محتويات منزل المجني عليه ومتعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول بعدما تسلل المتهم الثاني عبر إحدى النوافذ وسمح للمتهمة الأولى الدخول عبر الباب، كما سرقا سيارة القتيل حيث استعان المتهم الثاني بشقيقه هاني.ع. ا 24 سنة عامل زراعي لقيادة السيارة المسروقة بالاتفاق مع المتهمين الآخرين.

تضمنت قائمة الاتهام إن المتهمين الأولى والثاني حازا وأحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي مادة كلوزابين المخدرة كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين".

شهود الإثبات
استمعت النيابة خلال التحقيقات في القضية رقم 3921 لسنة 2019 جنايات جمصة والمقيدة برقم 1922 لسنة 2019 كلي شمال المنصورة لأقوال نجل المجني عليه الذي قرر أنه ونظرًا لقيامه بالاتصال هاتفيا بوالده عدة مرات دون الاستجابة، توجه لشقته بمدينة جمصة فعثر عليه قتيلا بصالة الشقة وسرقة متعلقاته ومحتويات المنزل.

خطة وغدر
كشفت تحريات رئيس فرع بحث غرب الدقهلية تفاصيل جريمة المتهمين حيث توصلت إلي أن المتهمة الأولى تعرفت على المتهم الثاني الذي يصغرها بـ23 عاما ونشأت بينهما علاقة آثمة، حيث اعتمد المتهم على أموال المتهمة وإنفاقها عليه ببذخ ومع رغبتهما في زيادة الأموال تحول الأمر إلي عصابة لاستدراج راغبي المتعة الحرام وتخديرهم لسرقتهم.

أضافت التحريات أن المتهمة الأولى راودت المجني عليه عن نفسه وعرضت عليه ممارسة الرذيلة فوافق واصطحبها في سيارته وأثناء توجههما لشقته طلبت منه شراء بعض المأكولات وفور خروجه من السيارة قامت بوضع قطرات من مادة مهدئة (الكلوزابين) بكوب فارغ کان بحوزتها، وقدمته له بعد أن ملأته بمشروب كحولي وتوجها سويا لمنزله.

استغاثة
شعر المجني عليه فور دخول المنزل بحالة من عدم الاتزان وشك في أمر المتهمة فحاول الاستغاثة بحارس العقار إلا إن المتهمة خشيت افتضاح أمرها وعاجلته برطم رأسه في الحائط عدة مرات بالحائط وهشمت رأسه ثم اسرعت بالخروج والتقت المتهم الثاني، تمهيدا لسرقة منزل القتيل، وتمكن المتهم من التسلل للمنزل عبر نافذة دورة المياه وفتح باب الشقة ليسمح للمتهمة بالدخول وسرقا محتويات المنزل ومتعلقات المجني عليه الشخصية وهاتفه ومفتاح سيارته.

استعان المتهم بشقيقه لقيادة سيارة القتيل والذي لم يكن يعلم سوى ان السيارة مسروقة ولم يكن يعلم أنها متحصلات جريمة قتل، مع إجراء التحريات والتوصل لهوية المتهمين قررت النيابة ضبطهم واحضارهم، والقت قوات الامن القبض عليهم وعثر بحوزة المتهمة الرئيسية على المادة المهدئة التي استخدمتها في تخدير المجني عليه وهاتفه المحمول وباقي المسروقات وأرشد المتهمين الآخرين عن سيارة المجني عليه.

تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي تضمن الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتطابقت الإصابات به مع أقوال المتهمة الرئيسية واثبت وجود المادة المضبوطة معها بأحشاء المجني عليه.

حكمت المحكمة
عقب قرابة عامين من تداول القضية، أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على القضية بإحالة أوراق المتهمين الأولى والثاني إلى المفتي، وحددت جلسة 9 يونيو للنطق بالحكم على المتهمين الثلاثة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

«شعراوي» ومحافظ الغربية يفتتحان تطوير ميدان المحطة ويضعان حجر أساس فندق

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل