وزيرة الصحة: لقاحا سينوفارم وأسترازينيكا آمنين تمامًا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن اللقاحات المستخدمة في تطعيم المواطنين في مصر ضد فيروس كورونا هما: "سينوفارم أو أسترازينيكا" آمنين تمامًا على صحة المواطنين ولا يوجد تخوفات بشأنهما.وأوضحت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا أنه من المنتظر أن تتسلم مصر دفعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الفترة المقبلة ودفعات جديدة من لقاح أسترازينيكا.وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تستقبل مصر حوالي 4.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" خلال شهر مايو المقبل.