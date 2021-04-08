هالة زايد: ارتفاع مراكز تلقى لقاح كورونا لـ350 خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه ستتم زيادة أعداد المراكز التي يتم توفير اللقاحات بها الي ما يقرب من 350 مركزا خلال أيام.وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، أنه كان قد تمت زيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح 339 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن منظومة تلقي اللقاح كانت قد بدأت بـ 40 مركزًا ثم تمت زيادتها لـ 139 مركزًا في مارس الماضي.