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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالغفار يترأس اجتماع مجلس أمناء «جامعة التعلم الإلكتروني»

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:25 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، بحضور المهندس علاء فهمى رئيس مجلس الأمناء، والسادة الأعضاء.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعلم الإلكترونى، مشيرًا إلى الرؤية الاستباقية للدولة المصرية بصدور القرار الجمهوري رقم 71 لعام 2018 بتحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني EELU من جامعة خاصة إلى أهلية لتكون أول جامعة مصرية رائدة لتقديم تعليم عالى الجودة للأماكن النائية والبعيدة عن العاصمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أزمة جائحة كورونا أثبتت ضرورة تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الجديدة فى التعليم والبحث العلمى، والتوسع فى منظومة التعليم عن بعد.

أشار الوزير إلى أن إعادة هيكلة الجامعة، وتشكيل مجلس الأمناء ساهم فى دفع العمل بالجامعة وتطوير أدائها.

واستعرض الاجتماع تطورات العمل فى الجامعة خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث إن للجامعة ١٢ مركزًا بمختلف محافظات مصر، فضلًا عن تقديم الجامعة خدمة تعليمية لنحو ٤ آلاف طالب فى برامج تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال.

كما ناقش الاجتماع تطوير الخدمات التعليمية والمعرفية التى تقدمها الجامعة، وطالب الوزير برفع البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، مشيرًا إلى الاستفادة من الطفرة التى شهدتها منظومة التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية، وإتاحة درجة عالية من التفاعلية، وتوفير وسائل شرح وتوضيح عالية الكفاءة تقترب من جودة التعليم وجها لوجه.

ولفت عبد الغفار إلى الجهد الكبير لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الشبكات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وتوفير منصات تعليم رقمية، موجهًا بضم وإدراج الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى ضمن مشروع رقمنة الجامعات المصرية.

كما وجه الوزير بوضع خطة بالأهداف المستقبلية للجامعة، وربطها بخطة عمل واضحة، والاستعانة بصندوق الاستشارات التابع للوزارة والذى يعنى بتقديم الدعم اللازم للجامعات الوليدة، وتطوير اللوائح الداخلية، والمقررات الدراسية التى تقدمها الجامعة، وعقد اتفاقات توأمة مع الجامعات الأجنبية، وبرامج دراسية مشتركة مع الجامعات العالمية ذات البرامج الشبيهة، وتوفير برامج مناسبة للمصريين الراغبين فى الدراسة بالجامعة من داخل الدول التى يتواجدون بها، وكذلك الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتقديم برامج تدريبية للخريجين والفنيين، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

كما بحث الاجتماع البدء في استكمال مقر الجامعة بمدينة بدر، ليكون لها كيان مستقل مجهز بالإمكانات المادية والتكنولوجية عالية المستوى.

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