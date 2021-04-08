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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: مصر تستقبل 4.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال أسابيع

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:29 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وصول 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021.

وأكدت أن مصر ستستقبل حوالي ٤.٥ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس"، خلال الـ4 أسابيع المقبلة.

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