الصحة: مصر تستقبل 4.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال أسابيع

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وصول 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021.وأكدت أن مصر ستستقبل حوالي ٤.٥ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس"، خلال الـ4 أسابيع المقبلة.