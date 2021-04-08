وزيرة التضامن: استمرار إعادة فتح الحضانات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، استمرار عمل الحضانات مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب الحضانات بالاشتراطات الخاصة بإعادة فتح الحضانات، وهى الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال.وأضافت أن أهم هذه الإجراءات هى وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.