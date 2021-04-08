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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نيابة القليوبية تستعلم عن عضوية طبيب بعد اتهامه بالإهمال

الخميس 08/أبريل/2021 - 09:38 م
طبيب بعد اتهامه بالإهمال
طبيب بعد اتهامه بالإهمال
كتب صلاح حسنى
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أمرت نيابة الخصوص بطلب التحريات عن طبيب بمستشفى خاص، وهل هو مقيد بالنقابة أم لا، بعد أن كشفت التحقيقات عدم حمله كارنيه النقابة، واتهامه بالإهمال الطبي والتزوير في كونه طبيبا مزيفا، حيث قررت حجزه لحين ورود التحريات.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من "و.م"، 35 سنة، وشقيقه "م.م"، 37 سنة، يتهمان فيه "ش.م"، طبيب بمستشفى الحياة الخاصة بالخصوص، بالإهمال الطبي والتسبب في مضاعفات صحية لوالدتهما المحجوزة بذات المستشفى، حيث أجرى الطبيب عمليتين جراحيتين لها لاستئصال ورم بالمعدة، ونقلت بعدها لتدهور حالتها لمستشفى عين شمس التخصصي وتم حجزها.

وأخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وباستدعاء الطبيب المذكور تبين أنه لا يحمل كارنيه نقابة الأطباء، وأقر بأن المضاعفات التي حدثت وارد حدوثها في حالة المريضة، ولم يرتكب أي إهمال طبي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام من نقابة الأطباء عن شهاداته العلمية بعد اتهامه بتزوير شهادة بكالوريوس الطب والماجيستير والدكتوراه الخاص به ليتمكن من ممارسة الطب، وجارٍ الاستعلام وفحص الواقعة عن طريق نقابة الأطباء.

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