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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 وفاة و2449 إصابة بكورونا في سويسرا

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم الخميس عن تسجيل 20 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الشئون الصحية في بيان من مقرها بالعاصمة برن: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9792 حالة وفاة وأكثر من 615 الف إصابة بالفيروس التاجي.

وأضافت في بيان أن عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات في الأسبوعين الماضيين وصل الى 777 مصابًا، فيما تمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي من تطبيق أكثر من 5.1 مليون اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن السلطات فرضت العزل المنزلي على أكثر من 13 ألف مصاب حتى التعافي من أعراض الإصابة بالفيروس إلى جانب عزل زهاء 23 ألفًا آخرين كانوا على تواصل مع هؤلاء المصابين فيما وصل عدد من تم فرض العزل المنزلي عليهم بعد العودة من دول مصنفة على أنها خطرة إلى 4108 أشخاص بهدف التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وبدأت السلطات السويسرية في تعميم اختبارات تشخيصية مجانية اعتبارًا من هذا الأسبوع على أن يكون إجراؤها متاحًا في الصيدليات ولدى العيادات الطبية لمحاولة الكشف المكبر عن الإصابات قبل ظهور اعراض المرض.

كما دشنت السلطات حملة توعية جديدة لحث الرأي العام على التمسك بالإجراءات الاحترازية مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية باستثناء المطاعم والمقاهي مع متابعة معدلات الإصابات عن كثب.

ويساور السلطات حالة من القلق البالغ بشأن ارتفاع حالات إصابات بتحورات الفيروس التاجي، والتي باتت تمثل أكثر من نصف المصابين.

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