وزيرة الصحة: توفير مليون جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أنه سيتم توفير ما يقرب من مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.