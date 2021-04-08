وزيرة الصحة تحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا في الفترة المقبلة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بداية ارتفاع إصابات فيروس كورونا كانت في مثل هذه الأيام من العام الماضي، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد والاستعدادات لشهر رمضان.وأشارت الوزير إلى أن العام الماضي كان هناك محدودية في الحركة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع وجود زيادة في أعداد الإصابات، لافتة إلى أن عدم وجود محدودية في حركة المواطنين يجب الاستعاضة عنه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تزيد وترتفع إصابات كورونا بشكل كبير.