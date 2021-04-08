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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الشباب المصري ينظم حلقة نقاشية «الاستثمار في مصر.. فرص وتحديات»

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:19 م
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري
محمد الشريف
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نظم مجلس الشباب المصري حلقة نقاشية تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. فرص وتحديات"، وأدار الحوار كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري، والمهندس فادي دياب عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري.

ويهدف المناقشة آليات تعزيز الاستثمار والتعاون الدولي وكيفية جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع زيادة جهود الدولة في الفترات الأخيرة في جذب المزيد من الإستثمارات مع تطوير المنظومة الإقتصادية، وصولًا إلى القوانين الإستثمارية الحديثة.

وشارك في الفعالية كلا من الخبير الاقتصادي مدحت نافع، الخبير الاقتصادي كيرلس نبيل، خالد حداد المستشار المالي واستشاري تخطيط المشروعات الصغيرة، الدكتور فؤاد عيسى رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمود السيد أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلى جانب نخبة من المتخصصين.

وأوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن الدولة تواجه أزمة المركزية وهي التحدي الأكبر الذي نحتاج حلول للقضاء عليه كما أن الفرص الاستثمارية الجاذبة والمضمونة للاستثمار في مصر هي التعليم والأغذية والطاقة.

بينما أشار خالد حداد إلى أن المشكلة الكبري التي يواجها الاستثمار في مصر هي التسويق خاصة أننا نملك إمكانيات هائلة كما أنه لا يوجد دعم لتصنيع الشباب ولا يوجد اتجاه قومي نحو الشباب لتصنيع صناعة موحدة.

وهو ما أكده كيرلس نبيل أن المشكلة الأكبر التي نوجاها حاليًا هي عدم التسويق بالشكل الصحيح.

ونتج عن الفعالية مجموعة من التوصيات المختلفة التي خرج بها الحضور منها تسهيل شروط التمويلات للمشروعات الصغيرة، وضرورة الاتجاه نحو تفعيل ملف الشمول المالي وخلق ساحة تنافسية بين المشروعات الصغيرة للقضاء على الاحتكار إلى جانب الاهتمام بتوعية وتمكين الشباب وربط الشباب بسوق العمل والاتجاه نحو صناعة موحدة.

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