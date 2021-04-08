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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تسلم أدوات مكافحة كورونا للحضانات

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:34 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، أدوات مكافحة انتشار فيروس كوررنا المقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" إلى 300 حضانة فى المحافظات الخمس المستهدفة لمشروع تنمية الطفولة المبكرة بحضور السفير ماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

وأضافت نيفين القباج أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، التى تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، ويبلغ إجمالى تكلفة تمويل المشروع 250 مليون جنيه، حيث نعمل بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدى للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال، لافتة إلى أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات، ضمن معايير الجودة التى تعتمد فى تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة‪.‬

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