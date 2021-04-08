وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مجلس الوزراء وافق على تصنيع لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، موضحة أن مصنع فاكسيرا في السادس من أكتوبر سينتج من 20 إلى 60 مليون جرعة سنويًا.وأوضحت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان، أن دور القادة السياسية وعلاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدولة الصين كان سببًا في توفير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتة إلى استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشكر للسفير الصيني في مصر ودولة الصين والقادة السياسية على جهودهم في توفير لقاحات فيروس كورونا.