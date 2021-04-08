أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف ملابسات حريق برج اتصالات

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات نشوب حريق ببرج للاتصالات الهاتفية خلف كارفور المعادى دون وقوع إصابات.ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء المعاينة للوقوف على ملابسات الحريق.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد أبراج الاتصالات خلف كارفور المعادي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.