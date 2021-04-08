مصادر: تصعيد أيمن عبد الحميد لعضوية مجلس المحامين خلفا لهشام بليح

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، أن المحامي أيمن عبدالحميد، المرشح السابق لمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية والقطاع العام في الانتخابات التي أجريت في شهر مارس 2020، سوف يتم تصعيده لعضوية مجلس النقابة بعد إسقاط عضوية المحامي هشام لطفي بليح.وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": عند إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة حصل أيمن عبد الحميد، على ١٥٩٨٦ صوتا من أصوات المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بما يمثل الترتيب الرابع من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية والقطاع العام، أي بعد كل من "هشام لطفى وعلي الصغير وأسامة سالمان" أعضاء مجلس النقابة الحالي عن الإدارات القانونية.ونوهت: بعدما أصبح مقعد هشام لطفي بليح في مجلس النقابة فارغا فوجب تصعيد العضو الذي يليهم في ترتيب الأصوات ليكون من حقه الانضمام لأعضاء الإدارات القانونية بالمجلس، مشيرة: تجري ترتيبات تصعيد عبد الحميد قريبا.وتشير المادة 142 من قانون المحاماة، إلى أنه إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق.