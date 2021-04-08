السيطرة على حريق برج للاتصالات خلف كارفور المعادي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في برج للاتصالات خلف كارفور المعادي، بعد أن هرعت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد أبراج الاتصالات خلف كارفور المعادي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.