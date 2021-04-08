«الصحة» تحدد 4 أضرار خطيرة نتيجة للتدخين (إنفوجراف)
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:25 م
فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
حذرت وزارة الصحة والسكان مجددًا من خطورة التدخين، مطالبة ضرورة التوقف عنه لحماية النفس.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التدخين يسبب 4 أضرار، وهم كالآتي: "يضعف وظائف الرئتين، ويسبب الإصابة بقرحة المعدة، ويسبب الإجهاض، وسبب رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية".
وأشارت إلى خطورة التدخين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يسببه من مضاعفات.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التدخين يسبب 4 أضرار، وهم كالآتي: "يضعف وظائف الرئتين، ويسبب الإصابة بقرحة المعدة، ويسبب الإجهاض، وسبب رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية".
وأشارت إلى خطورة التدخين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يسببه من مضاعفات.
«الصحة» تحدد 4 أضرار خطيرة نتيجة للتدخين (إنفوجراف)
«الصحة» تحدد 4 أضرار خطيرة نتيجة للتدخين (إنفوجراف)