«بترا»: رئيس الديوان الملكي السابق بالأردن لا يزال رهن الاعتقال

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن مصدر أمني، اليوم الخميس، أن باسم عوض الله لا يزال موقوفا على ذمة التحقيقات، رهن الاعتقال.أثار الوزير ورئيس الديوان الملكي السابق في الأردن، باسم عوض الله، جدلا كبيرًا عندما ألقي القبض عليه مع الشخصيات السياسية المتهمة بالتآمر على البلاد.ولد باسم عوض الله عام 1964، وثمة خلاف حول محل ميلاده إن كان في مدينة القدس أو العاصمة الأردنية عمان.التحق بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، وتخرج فيها عام 1984 حاصلًا على بكالوريوس العلاقات الدولية الاقتصاد الدولي.