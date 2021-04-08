ضبط 2 طن رنجة فاسدة في الغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية 2 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، اليوم، داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة قبل طرحها للبيع في الأسواق.تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 2 طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل عبوات غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج لأسماك المدخنة بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.