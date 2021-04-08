محافظ المنيا يسلم 151 مشروعا تنمويا للمرأة المعيلة والشباب

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 151 مشروع تنموي ومتناهي الصغر، باجمالي مليون و44 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور الدكتورة وفاء فداوي مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.وأكد المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لإحداث نقلة نوعية وشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية بأنواعها، حيث تشمل جميع نواحي حياة المواطن، بداية من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بخمسة مراكز بالمحافظة، لرفع قدرات البنية الأساسية لقري تلك المراكز، من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، ومرورًا بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يهدف لترشيد استخدام الموارد المائية، وإحداث نقلة نوعية للمزارع المصري، بالإضافة الى توفير وإتاحة مثل تلك المشاريع التنموية، للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرةكما ناشد المحافظ، الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وأكد المحافظ أنه لا تحقيق لأمانينا بالنهوض ببلدنا العزيز إلا بمواطن قوي سليم صحيًا، قادر على العمل والإنتاج، في ظل حياه كريمة، تليق بأبناء وطننا الغالي مصر.من جانبها، قالت وفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 151 مشروع تنموي متنوع لهذا الشهر، وجاري اعتماد وتسليم 58 مشروع بمبلغ 388 ألف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق، تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال خمس سنوات متتالية.