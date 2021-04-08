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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:00 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
محمد مهدي
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهالي الوادي الجديد والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك عقب الكلمة الافتتاحية أثناء إفتتاح المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء طارق المهدي واللواء جمال إمبابي المحافظين السابقين للمحافظة وسيد محمود السكرتير العام والدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جهود الدولة في إعمار المساجد، مشيداََ بما تم إنجازه في إنشاء هذا الصرح الإسلامي، كما أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالمساجد خلال شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن المجمع تم إنشاءه بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية والخيرية لإنجاز المشروع في وقت قياسي بتكلفة بلغت ٢٥ مليون جنيه، مشيرًا إلي أن المجمع يتكون من طابقين ويضم صحن المسجد على مساحة ١٢٠٠ م٢ يتسع ل ١٥٠٠ مصلي، وملحقات تشمل دار مناسبات علي مساحة 300 متر مربع لإقامة جميع المناسبات ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض و12 دورة مياه ومصلي سيدات على مساحة ١٢٠ متر مربع ومكتب تحفيظ قران ومأذنتين، والذي أقيم على أحدث طراز معماري إسلامي على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع ويعد أكبر مجمع إسلامي على مستوى المحافظة.
وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان
وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان
وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان
وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان
وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان
وزير الأوقاف يشدد على ارتداء الكمامة بالمساجد خلال رمضان

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