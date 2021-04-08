75038 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 75 ألفًا و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني أنه جرى تسجيل 2570 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.ومنذ تفشي الوباء، سجلت الولايات المتحدة نحو 30.9 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 559.1 ألف حالة وفاة.