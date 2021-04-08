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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تحذر من احتمالية ارتفاع معدلات إصابات كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:10 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن بداية ارتفاع إصابات فيروس كورونا كانت في مثل هذه الأيام من العام الماضي، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة وخاصة مع حلول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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