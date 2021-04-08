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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد غياب سنوات.. نيللي في ضيافة «مساء dmc» الخميس المقبل

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:26 م
نيللي
نيللي
دعاء عبد المقصود
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بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية، تحل الفنانة الكبيرة نيللي ضيفة في سهرة خاصة على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء.

تتحدث "نيللي" أيقونة شهر رمضان ونجمة الفوازير لأول مرة على الهواء عن حل الفوازير، وتختار الفنانة الأنسب لتقديم الفوازير من نجوم الجيل الحالي. كما تتحدى رامي رضوان في تقديم الأخبار، وتقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة.

يذكر أن نيللي نجمة الاستعراضات، قدمت الفوازير لسنوات عديدة متتالية، وارتبطت في أذهان الجمهور العربي والمصري بتقديم الفوازير، حيث كانت جزءا أصيلا من طقوس رمضان، فقد قدمتها بشكل متصل من عام 1975 وحتى 1981، بالإضافة إلى فوازير أخرى أعوام 1990 و1991 و1995 و1996. ومن أبرز الفوازير التي قدمتها "عالم ورق"، و"عروستي"، و"الخاطبة"، و"عجايب صندوق الدنيا"، و"أم العريف". وفي عام 1996 قدّمت آخر أعمالها فوازير "زي النهاردة".

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