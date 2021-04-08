تحصين أكثر من 644 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام التي بدأت 3 أبريل 2021 بمحافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وأوضح التقرير أنه تم تحصين 644 ألفا و303 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينهم 500 ألف و312 رأس أبقار، 123 ألفا و836 رأس أغنام، 20 ألفا و55 رأس ماعز" خلال 5 أيام.