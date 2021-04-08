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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يتفقد مضارب الأرز فى جنوب السودان

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:47 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترافقه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان، بزيارة إحدى مزارع الإنتاج النباتي في جوبا، خلال زيارته الحالية لدولة جنوب السودان.

وتفقد وزير الزراعة والوفد المرافق له من قيادات الوزارة والسفير المصرى في جوبا أحد مضارب وتخزين الأرز واستعرض أنواع الأرز المنتجة ونسب الكسر بتلك الأنواع، كذلك فحص أنواع فول الصويا الذي ينتج محليا.

أكد القصير في تصريحات، الخميس، على هامش زيارته إلى جنوب السودان على أهمية نظم الري الحديث واستخدام الميكنة الحديثة في المشروعات الزراعية فيها، الأمر الذي سيساعد على زراعة مساحات كبيرةً بواسطة العمالة المتاحة ويحقق أعلى إنتاجية، بالإضافة إلى استخدام التقاوي عالية الجودة ذات إنتاجية أعلى سيزيد العائد الاقتصادي والدخل العام.

وشدد وزير الزراعة على استعداد مصر المساهمة في بناء القدرات للكوادر بجنوب السودان من خلال إيفاد متدربين للاستفادة من الخبرات المصرية والاطلاع والتدريب على النظم الزراعية المتطورة.

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