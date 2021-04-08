«الوقاية والمواجهة» للفتيات حول العنف والتحرش في الغربية

نظمت الإدارة العامة للرياضة بقاعة المؤتمرات في الغربية، اليوم، لقاءً توعويا للفتيات حول العنف والتحرش في المجال الرياضي تحت شعار «الوقاية والمواجهة» في إطار التعاون المشترك مع الإدارة المركزية لمكتب الوزير والإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.وأكد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، دور المرأة في المجتمع وأنها أصبحت تمثل وتشغل العديد من القيادات المهنية وأن الدولة والقيادات السياسية أصبحت تسعى دائما الي طرح ومناقشة كل القضايا التي تهم المرأة، موجهًا الشكر لجميع القائمين على التنفيذ لأن تلك الندوات من شأنها الافادة لقطاع كبير من الشباب.