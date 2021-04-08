«شعيب» يفتتح اللقاء العلمي لأطباء مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، اللقاء العلمي لأطباء مطروح تحت عنوان (مرحلة جديدة لجائحة كورونا) ويستمر حتى غدا بحضورالدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد عبد الحكيم النادى أستاذ الامراض الصدرية بكلية طب القصر العينى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا بوزارة الصحة والدكتور ياسر همام بركات مقرر المؤتمر والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر بمطروح وعدد من أطباء مطروح والصيادلة.وأكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه يدعم قطاع الصحة وتطوير المنظومة الطبية بمبلغ ٣٣ مليون جنيه، بالإضاقة إلى تطوير عدد من مستشفيات المحافظة وسكن الأطباء لتحقيق الاستقرار لهم.وأشار إلى التشجيع والتحفيز المستمر لمساعد أطباء مطروح في دورهم التاريخي في مواجهة كورونا.وأوضح الدكتور محمد النادي أستاذ الأمراض الصدرية أهمية الأخذ بالعلم في مجال الصحة والبرتوكولات الخاصة بالدواء ومواجهة الأمراض خاصة جائحة كورونا.