مواعيد عرض مسلسل نيللي كريم وآسر ياسين الإذاعي «Big Million»

يشارك كلا من النجمان آسر ياسين ونيللي كريم في بطولة المسلسل الإذاعي الجديد "عشان الـBig Million خلال موسم رمضان المقبل على راديو إنرجي.وطرحت الجهة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل "عشان الـBig Million بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، وتدور أحداثه في اطار الكوميديا الاجتماعية.المسلسل معالجة وسيناريو وحوار تامر حبيب، على راديو إنرجي في رمضان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على أن يعاد الثامنة مساء والواحدة ونصف ظهرا.من جهة أخرى تخوض نيللي كريم بطولة مسلسل "ضد الكسر" من إنتاج شركة العدل جروب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.