«المشهد السوداني»: الخرطوم تحذر أديس أبابا من ملء السد دون اتفاق

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، اليوم الخميس، إن السودان لايثق في الحصول على معلومات من إثيوبيا حول ملء السد هذا العام، مشيرة إلى أن مصر قدمت مبادرة للخروج من الأزمة لكن رفضها الجانب الإثيوبي، معلقة: "لم أتوقع تصرف أديس أبابا".كما اتهمت الصادق المهدى- وفقا لما ذكره موقع المشهد السوداني- إثيوبيا بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.وحذرت الصادق في تصريحات صحفية، إثيوبيا من ملء السد دون اتفاق واضح وملزم قانوني، قائلة: "أمر خطير يشكل تهديدا مباشرا".وعن المزاعم الإثيوبية حول خسارة مليار دولار حال عدم ملء السد، أضافت وزيرة الخارجية: "كيف يقارن الجيران مليار دولار يمكن أن تعوض بحياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم".