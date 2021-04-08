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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر البيتكوين فولت بالدولار اليوم الخميس

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:36 م
البيتكوين
البيتكوين
نعمات مدحت
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تصدر سعر البيتكوين فولت بالدولار اليوم الخميس، محركات البحث خلال الساعات الحالية، حيث تستحوذ عملة البيتكوين فولت على اهتمام الكثير من الأشخاص في أرجاء العالم، وتعد هذه العملة هي إحدى العملات المشفرة التي يتم التعامل بين عملائها من خلال شبكة دون وسيط ويتم تسجيل التداول بها فيما يعرف باسم سلاسل الكتل، وأثارت جدلا خلال الفترة الماضية حول حكمها الشرعي.

سعر البيتكوين فولت بالدولار اليوم الخميس

وسجلت عملة البيتكوين فولت العملة الإلكترونية المشفرة أمام الجنيه المصري كالتالي: بيتكوين = 937،053.6999.، ويتسارع العديد من المواطنين ورجال الأعمال والمليارديرات حول العالم حول معرفة سعر البيتكوين فولت يوميا، حيث أنها تتم تعاملاتها بشبكة بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل، إضافة إلى أنه يمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

حكم التعامل بعملة البيتكوين شرعًا


من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سؤال ورد إليه حول حكم التعامل بعملة البيتكوين، قائلاً:" لا يجوز وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها".

وأوضحت دار الإفتاء أنه بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال.


وتابعت"الدار": ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".

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