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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مدينة الدواء.. مركز إقليمي جديد لصناعة الدواء في الشرق الأوسط «إنفوجراف»

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:47 م
مدينة الدواء
مدينة الدواء
طارق عتمان
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدًا تحت عنوان "مدينة الدواء المصرية.. مركز إقليمي جديد لصناعة الدواء في الشرق الأوسط".

- مدينة الدواء المصرية إحدى أذرع الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.
- تم تجهيزها بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية العالمية للتصنيع، والفرز، والتنظيف الذاتي الإلكتروني دون أي تدخل بشري.
- أُنشئت مدينة الدواء على مساحة180 ألف م2، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.
- تُنفذ المدينة علي على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 120 ألف م2، وتتضمن مصانع للأدوية التقليدية، وتنقسم جزأين: الأول يضم مصنع الأدوية غير العقيمة "أدوية صلبة وغير صلبة وأشربة" بإجمالي 10 خطوط إنتاج.
- المرحلة الثانية تضم المنطقة العقيمة بإجمالي 5 خطوط إنتاج مزودة بأحدث النظم التكنولوجية في أوروبا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وعدد من المخازن.
- تستهدف مدينة الدواء المصرية بالأساس الإنتاج الآمن والفعال للدواء، وإتاحته بأسعار مناسبة للمواطنين.
- تفتح المدينة آفاقًا جديدة للتصدير أيضًا، وتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، وتوفير أدوية للأمراض المزمنة، وأمراض الكُلى والمخ والأعصاب وغيرها، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء.
مدينة الدواء.. مركز إقليمي جديد لصناعة الدواء في الشرق الأوسط «إنفوجراف»
مدينة الدواء.. مركز إقليمي جديد لصناعة الدواء في الشرق الأوسط «إنفوجراف»

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