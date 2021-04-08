البرهان لـ«روسيا اليوم»: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتًا أكثر من اللازم

أعلن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقتًا أكثر من اللازم ولم تصل إلى نتيجة، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن بلاده قدمت مبادرة لتدعيم الوساطة الإفريقية وتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة.كما أشاد البرهان بالعلاقات المصرية السودانية، مضيفا: "التدريب المشترك بين مصر والسودان قديم منذ 1974، ولدينا قوات مشتركة، وقواتنا شاركت في كل الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل ولدينا تدريبات مشتركة لم تنقطع".