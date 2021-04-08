3 مصريون يتأهلون للمرحلة ما قبل النهائية لمسابقة «مداح الرسول»
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:45 م
منار إبراهيمطباعة
تشهد المراحل النهائية للمسابقة العالمية "مداح الرسول" تنافسا قويا بين المتسابقين من مختلف دول العالم، حيث تواصل المواهب المصرية تفوقها حتى الآن بتأهل ٣ متسابقين إلى المرحلة ما قبل النهائية، ضمن ٣٦ متسابقا آخر من عدة دول منها السعودية ولبنان وتركيا وبنغلاديش وإندونيسيا.
المسابقة تبلغ جوائزها ١٠٠ ألف ريال سعودي، سيتنافس المتسابقون الـ٣٦ خلال الـ ٣ حلقات القادمة على التوالي بداية من اليوم الخميس والجمعة والسبت، حيث سيتأهل منهم ٦ متسابقين فقط إلى المرحلة النهائية.
"مداح الرسول" تقديم محمد محفوظ ومي عصام، وتعرض يوميا على قناة اقرأ في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعاد الساعة الثالثة والنصف عصرا.
المسابقة تبلغ جوائزها ١٠٠ ألف ريال سعودي، سيتنافس المتسابقون الـ٣٦ خلال الـ ٣ حلقات القادمة على التوالي بداية من اليوم الخميس والجمعة والسبت، حيث سيتأهل منهم ٦ متسابقين فقط إلى المرحلة النهائية.
"مداح الرسول" تقديم محمد محفوظ ومي عصام، وتعرض يوميا على قناة اقرأ في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعاد الساعة الثالثة والنصف عصرا.