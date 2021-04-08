محافظ بني سويف: تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية بقريتي أبو النور وميدوم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، أن جهود مجال تحقيق التنمية المستدامة ترتكز على النهوض بالمرأة الريفية.وأشار إلى أنه يجري حاليا تطوير وتأهيل المجتمع المجاور لمنطقة ميدوم السياحية بمركز الواسطى، حيث تم تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية بقريتي أبو النور وميدوم، وجاري إنشاء مشغل يدوي ليخدم المرأة الريفية بالمنطقةوذلك ضمن إستراتيجية التنمية السياحية.جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ودينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم