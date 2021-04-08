وزير التموين: «أهلاً رمضان» توفر التكافل للمواطنين البسطاء

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان تضم العديد من السلع وبجودة عالية وبأسعار منخفضة بنسبة تتراوح من 25 لـ٣٠ % بالتعاون مع الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية دون أي مقابل للبيع بسعر أقل من سعر الجملة، وبالتالي يمنح المواطن فرصة كبيرة حقيقية لشراء السلع والمستلزمات والسلع الأساسية التي يحتاجها خلال شهر رمضان.جاء ذلك خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان" بحى غرب شبرا الخيمة، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.وناقش الوزير خلال جولته بالمعرض المواطنين فى أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض، حيث أكدوا أن الأسعار مخفضة بشكل كبير عن نظيرتها بالمحال العامة، موضحا أن هذا الموضوع يضمن تكافل المواطنين البسطاء وتلبية احتياجاتهم وإتاحة السلع الجيدة بأسعار مخفضة.وأشار الوزير إلى خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لتوفير السلع من خلال مشروع مصر للإنتاج الزراعى بالدلتا الجديدة كمشروع استراتيجى هام جدا لسببين أولهما أن هناك تآكل فى الأرض الزراعية بسبب الزحف العمراني عليها، والتى كان لابد من إيجاد مخرج بالدلتا الجديدة التى تضم أحدث الطرق والتقنيات وكيفية استغلال المياه للمحافظة على قطرة المياه.وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لإنشاء 5 معارض أهلا رمضان بقليوب وشبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، موضحا ان هذا بالإضافة إلى وجود 89 مجمعا استهلاكيا بمدن ومراكز المحافظة، و91 منفذ متحرك، و148 منفذ ثابت.وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن المعروض من السلع أكثر من المطلوب فى الأسواق، مشيرا الى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرارا كبيرا فى الأسعار، وهو مامنح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لاستقبال الشهر الكريم.