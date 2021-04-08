محافظ بني سويف: توفير مشروعات لـ700 مرأة معيلة ضمن «فرصة»

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إن المرأة المعيلة بمحافظة بني سويف كانت من الفئات الأكثر استفادة من تنظيم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي.وأشار إلى أن العام الماضي شهد توفير الدعم لأكثر من 2000 سيدة معيلة منهم 700 سيدة تم دعمهن بمشروعات صغيرة و400 سيدة أخرى عن طريق برنامج فرصة وتأهيل 125 رائدة ريفية لتكون دعامة مؤثرة في مجال دعم الأسرة والمجتمع السويفي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.وأوضح أنه خلال الفترة الماضية حققت الوحدات النوعية المختصة بشؤون المرأة السويفية جهودًا عملية ملموسة في مجال خدمة قضايا المرأة في الريف والحضر بدائرة المحافظة، لافتا إلى أن وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة "خلال العام الماضي"قامت بالتدخل العاجل لعدد 250 سيدة وفتاة ما بين توفير فرص عمل وبسط الحماية الاجتماعية المطلوبة لهن.جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، لتكريم القيادات النسائية المتميزة بمحافظتي بني سويف والفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ودينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.