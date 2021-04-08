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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دي بوك»: مصر دولة صديقة للمهاجرين بشكل مدهش

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:39 م
لوزان دى بوك، رئيس
لوزان دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية
محمد الشريف
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قال لوزان دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن مصر دولة صديقة للمهاجرين بشكل مدهش، فهي معنية بتطبيق ذلك على المستوى الإقليمي، ويوجد العديد من الالتزامات التي شاركت بها مصر، فنحن نعمل مع المجلس القومي للمرأة لتخفيف معاناة هؤلاء المهاجرين، ونعمل مع المجلس المصري لحقوق الإنسان. ونعمل على وضع أنظمة وقوانين تدعم حقوق الإنسان في المهاجرين.

وأضاف خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن 6 ملايين مهاجر يعيشون فى مصر، دون معسكرات خاصة بهم، بل مدمجون بالمجتمع وساهموا فيه منذ سنوات، وبعضهم تزوجوا وأصبح لديهم أطفال واستفادوا من مجموعة من الخطط الوطنية والبرامج التى تم إعطائها للمصريين، مقدما الشكر لوزيرة الصحة لإدماجها المهاجرين فى الحملات الصحية.

وتابع دى بوك: "يوجد قوانين وطنية مصرية تدافع عن حقوق المهاجرين وهذه القوانين تعني الجميع وتشمل إساءة الاستخدام وللعنف، ويمكن تقديم الدعم داخل للمهاجرين ومعترف بهم كثيرا بالمجتمع، ووجدنا أن لهم الحق في الالتحاق بالجامعات ولديهم القدرة على الاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة ووضعهم في الخطة الوطنية"، مشيرا إلى أنه رغم موقفهم إلا أن مصر تشملهم وتم دعم الغالبية بتقديم الطعام والمأوى وشملتهم العناية المصرية.

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