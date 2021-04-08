مصر تشارك في الدورة 83 للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة الثالثة والثمانين للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنعقدة في ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت، أيام 8 و13 و15 أبريل.وتناقش الاجتماعات عدة موضوعات منها التقدم والخطط التي تم إنجازها في مشروع التحول الرقمي التابع للمنظمة، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة وإعدادات الحوكمة، وأطُر حماية الخصوصية والبيانات، بالإضافة إلى مناقشة ما تم من تطورات في "الشراكة العالمية في الذكاء الاصطناعي" و"منصة سياسة الاقتصاد الرقمي" وتكنولوجيا البلوك تشين.جدير بالذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تأسست في عام 1961 وهي منظمة دولية تعمل على وضع معايير دولية تستند إلى الأدلة، وإيجاد حلول لعدة تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية. وتهدف المنظمة إلى مساعدة الدول الأعضاء بها والبالغ عددهم 34 دولة، إلى تنمية اقتصاداتهم ورفع معدلات العمالة والتجارة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء.