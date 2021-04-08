«أزمة التوظيف خلال جائحة كورونا» محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف – مصر» محاضرة تفاعلية مباشرة (ويبنار) بعنوان «كيف تحصل على وظيفة عبر الإنترنت؟» تلقيها مريم زيدان؛ استشاري الموارد البشرية ومدربة بمؤسسة التعليم من أجل التوظيف، الساعة الثانية مساء يوم الأحد المقبل ومحاضرة أخرى بعنوان «مهارات التواصل وبناء العلاقات الفعالة داخل العمل» تلقيها نورا توما؛ نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف، الساعة الثانية مساء الاثنين.تناقش المحاضرتان عدة محاور؛ منها: توضيح ماهية سوق العمل المصري والتغيرات التي تطرأ عليه خلال الأزمات المختلفة، والمهمة الشاقة التي يواجهها الشباب للدخول بسوق العمل الحالي لإيجاد فرص عمل ملائمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على محور كيفية تغيير معدلات البطالة المرتفعة في ظل الظروف غير الثابتة، وأيضًا المهارات المطلوبة للتوظيف في سوق العمل خصوصًا خلال فترة جائحة كورونا.